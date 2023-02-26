日本男子、エペ団体３位 フェンシングＷ杯
2023年02月26日14時10分
フェンシングのワールドカップ（Ｗ杯）は２５日、ドイツのハイデンハイムで男子エペ団体が行われ、２０２１年東京五輪金メダルの日本（見延、加納、古俣、松本）が３位に入った。 （時事）
日本男子、エペ団体３位 フェンシングＷ杯
2023年02月26日14時10分
フェンシングのワールドカップ（Ｗ杯）は２５日、ドイツのハイデンハイムで男子エペ団体が行われ、２０２１年東京五輪金メダルの日本（見延、加納、古俣、松本）が３位に入った。 （時事）
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