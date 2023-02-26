【ブエア（カメルーン）ＡＦＰ時事】アフリカ中部カメルーンで２５日、マラソン大会を狙った爆弾テロがあった。爆発は３回起き、１８人が負傷した。カメルーンは英仏両国の植民地だった経緯から英語圏と仏語圏の対立が根深い。英語圏の分離独立を求める武装組織「アンバゾニア防衛軍」が犯行を認めた。

爆発があったのは南西部の町ブエア。ムエル・コンビ・スポーツ・体育相は「負傷した１人は選手。残りは観客だ」と述べた。地元州知事は「レースには何の影響もない」と強調した。武装勢力は、警備に当たっていた兵士を狙ったと主張した。