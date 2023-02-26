競馬のサウジアラビア国際競走は２５日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われ、世界最高の１着賞金１０００万ドル（約１３億６０００万円）のサウジカップ（ＧI、ダート１８００メートル）に日本馬６頭が出走し、吉田豊騎乗のパンサラッサ（牡６歳、栗東・矢作芳人きゅう舎）が逃げ切り勝ちを収めた。日本馬のサウジＣ制覇は初めてで、同馬は昨年３月のドバイターフ以来のＧI２勝目。

今月末に引退する福永祐一はＧIIIの２レースに臨み、リメイクに騎乗したリヤドダートスプリントで３着に入った。３月から調教師に転身する。 （時事）