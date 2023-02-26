萱がゆか２位 体操Ｗ杯
2023年02月26日10時51分
体操の種目別ワールドカップ（Ｗ杯）、コトブス国際は２５日、ドイツのコトブスで行われ、男子のゆかで萱和磨（セントラルスポーツ）が１３．８６６点で２位となった。あん馬は６位。 （時事）
萱がゆか２位 体操Ｗ杯
2023年02月26日10時51分
体操の種目別ワールドカップ（Ｗ杯）、コトブス国際は２５日、ドイツのコトブスで行われ、男子のゆかで萱和磨（セントラルスポーツ）が１３．８６６点で２位となった。あん馬は６位。 （時事）
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