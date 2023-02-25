西山太吉さん死去、９１歳 元毎日記者、沖縄密約を入手
2023年02月25日21時59分
１９７１年の沖縄返還協定を巡り、米軍用地の原状回復費４００万ドルを日本政府が肩代わりするとした「密約」を示す機密公電を外務省の女性事務官から違法に入手したとして逮捕され、その後に密約開示請求訴訟の原告となった元毎日新聞記者の西山太吉（にしやま・たきち）さんが２４日、心不全のため北九州市内の介護施設で死去した。９１歳だった。葬儀は近親者のみで営む。喪主は長男正人（まさと）さん。
西山太吉さん死去、９１歳 元毎日記者、沖縄密約を入手
2023年02月25日21時59分
１９７１年の沖縄返還協定を巡り、米軍用地の原状回復費４００万ドルを日本政府が肩代わりするとした「密約」を示す機密公電を外務省の女性事務官から違法に入手したとして逮捕され、その後に密約開示請求訴訟の原告となった元毎日新聞記者の西山太吉（にしやま・たきち）さんが２４日、心不全のため北九州市内の介護施設で死去した。９１歳だった。葬儀は近親者のみで営む。喪主は長男正人（まさと）さん。
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