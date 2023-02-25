中国の文書を支持 米国務長官の訪問前に―カザフ外務省
2023年02月25日20時11分
【アスタナＡＦＰ時事】カザフスタン外務省は２５日の声明で、中国政府が発表したロシア・ウクライナ和平協議を促す文書を「流血の停止に資するものとして支持に値する」と評価した。同文書を批判するブリンケン米国務長官は２８日からロシアの同盟国であるカザフなどを歴訪する予定。
中国の文書を支持 米国務長官の訪問前に―カザフ外務省
2023年02月25日20時11分
【アスタナＡＦＰ時事】カザフスタン外務省は２５日の声明で、中国政府が発表したロシア・ウクライナ和平協議を促す文書を「流血の停止に資するものとして支持に値する」と評価した。同文書を批判するブリンケン米国務長官は２８日からロシアの同盟国であるカザフなどを歴訪する予定。
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