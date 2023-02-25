沖縄で震度３
2023年02月25日19時41分
２５日午後７時２５分ごろ、沖縄本島北西沖を震源とする地震があり、沖縄県久米島町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝同県久米島町。
沖縄で震度３
2023年02月25日19時41分
２５日午後７時２５分ごろ、沖縄本島北西沖を震源とする地震があり、沖縄県久米島町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝同県久米島町。
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