＜オープン戦＞

広 島 － 巨 人（１３時、沖縄セルラー那覇）

阪 神 － ヤクル（１３時、ＡＮＡボールパーク浦添）

楽 天 － 日ハム（１３時、タピックスタジアム名護）

ＤｅＮ － 中 日（１３時、アグレ北谷）

＜日本代表戦＞

ソフト ４－８ 日 本（終了、ひなたサンマリン宮崎）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ