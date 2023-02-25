国内では２５日、新たに１万５２２６人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約１９００人減少した。重症者は前日比１０人減の１７３人で、死者は７３人確認された。



【新型コロナウイルス 国内の状況】

東京都では、新たに１１８２人の感染を確認。新規感染者は前週の土曜日と比べ３６人増加した。新たな死者は１２人。都基準による重症者は前日と同じ１１人だった。