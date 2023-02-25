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衆参５補選「政局に影響も」　岸田首相

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衆参５補選「政局に影響も」　岸田首相

2023年02月25日15時24分

　首相（自民党総裁）は２５日、党本部で開かれた全国政調会長会議であいさつし、４月２３日投開票の四つの衆院補欠選挙と、同日選となる見通しの参院大分補選について、「今後の政局に大きな影響を与えるかもしれない大事な選挙だ」と述べ、必勝を期す考えを示した。４月の統一地方選についても「国民政党の原点に戻り、地域こそ自民党の命であるという思いでしっかり臨んでいきたい」と語った。

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