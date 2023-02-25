ロシアの加盟停止 金融犯罪の国際監視組織
2023年02月25日09時04分
【ワシントン時事】マネーロンダリング（資金洗浄）対策などを監視する国際組織「金融活動作業部会」（ＦＡＴＦ）は２４日、ロシアの加盟資格を停止すると発表した。１９８９年の設立以降、加盟停止は初めて。ウクライナ侵攻から１年を迎え、ロシアを国際経済・金融システムから排除する動きが強まってきた。
ロシアの加盟停止 金融犯罪の国際監視組織
2023年02月25日09時04分
【ワシントン時事】マネーロンダリング（資金洗浄）対策などを監視する国際組織「金融活動作業部会」（ＦＡＴＦ）は２４日、ロシアの加盟資格を停止すると発表した。１９８９年の設立以降、加盟停止は初めて。ウクライナ侵攻から１年を迎え、ロシアを国際経済・金融システムから排除する動きが強まってきた。
こんな記事も
ウクライナ情勢
日米欧や国連総長がロシア非難 中国は「干渉」けん制―安保理、侵攻１年で温度差・閣僚会合(02/25 10:18)
ウクライナへ追加支援 世界銀行、３４００億円(02/25 10:09)
ＥＵ、対ロ追加制裁で合意 節目に加盟国の結束示す(02/25 09:17)
イランから弾薬や戦車砲弾 ロシア、見返りに戦闘機供与か(02/25 09:08)
ロシアの加盟停止 金融犯罪の国際監視組織(02/25 09:04)
ウクライナ、スポーツ関係者２４４人死亡 侵攻１年で(02/25 08:54)
「ウクライナが決める問題」 林外相、中国の対話促す文書に(02/25 08:05)
今も恐怖、解放直後は不眠に ロシア軍９日間拘束の教師―ウクライナ首都近郊(02/25 07:14)
平和祈り、犠牲者に涙 在日ウクライナ人ら集会―東京(02/25 07:11)
国連でロシア再び孤立 賛成１４１カ国、決議採択―連帯拡大に課題・ウクライナ侵攻１年(02/25 07:10)
中国武器供与なら第３次大戦も ウクライナ大統領が警鐘―仲介認めず「習氏と会う」(02/25 06:54)
「ウクライナと共に」 レッドカーペットで連帯―ベルリン映画祭(02/25 06:16)
トルコ大統領、停戦呼び掛け ウクライナ、ロシア首脳と電話会談(02/25 06:12)
第三国にロ支援停止要求 侵攻１年でＧ７首脳会議―ウクライナ大統領出席(02/25 04:40)
米とＧ７、２５０団体へ制裁 ロシア支援の中国も―ウクライナ侵攻１年(02/24 23:56)
レオパルト２、初の供与 ポーランドの４両到着―ウクライナ(02/24 23:53)
岸田首相「Ｇ７で対ロ追加制裁」 第三国の支援停止呼び掛け―ウクライナ侵攻１年、首脳がテレビ会議(02/24 23:33)
「何か起きるかも」「いつもと同じ」 攻撃警戒も日常続く―キーウ(02/24 20:33)
ＮＡＴＯトップ、停戦促す中国は「信用できない」 ウクライナ侵攻１年(02/24 20:24)
交渉は「勝利」後 ウクライナ全土制圧も―ロシア前大統領(02/24 19:33)
米、ウクライナに追加支援 ２７００億円規模の兵器供与(02/24 19:13)
中国、ロシアにドローン供与か ４月までに１００機―報道(02/24 17:46)
首相キーウ訪問に協力も 立民・安住氏(02/24 16:38)
岸田首相の訪問実現は重要 日本の支援に謝意―駐日ウクライナ大使(02/24 14:44)
米、韓国に砲弾追加輸出要請 ウクライナ支援で不足―報道(02/24 14:18)
ロシアの核態勢に変化なし 戦闘機供与に慎重―米高官・ウクライナ侵攻１年(02/24 14:11)
中国、「直接対話の再開」促す ウクライナ侵攻１年で文書(02/24 12:03)
道路がウクライナ国旗に ロシア大使館前―英(02/24 11:34)
松野官房長官、対ロ制裁を継続・強化 Ｇ７首脳、今夜テレビ会議(02/24 11:31)
偵察ドローンをウクライナに供与 豪(02/24 10:21)