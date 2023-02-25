ロシアの加盟停止 金融犯罪の国際監視組織
2023年02月25日09時04分
【ワシントン時事】マネーロンダリング（資金洗浄）対策などを監視する国際組織「金融活動作業部会」（ＦＡＴＦ）は２４日、ロシアの加盟資格を停止すると発表した。１９８９年の設立以降、加盟停止は初めて。ウクライナ侵攻から１年を迎え、ロシアを国際経済・金融システムから排除する動きが強まってきた。
ロシアの加盟停止 金融犯罪の国際監視組織
2023年02月25日09時04分
【ワシントン時事】マネーロンダリング（資金洗浄）対策などを監視する国際組織「金融活動作業部会」（ＦＡＴＦ）は２４日、ロシアの加盟資格を停止すると発表した。１９８９年の設立以降、加盟停止は初めて。ウクライナ侵攻から１年を迎え、ロシアを国際経済・金融システムから排除する動きが強まってきた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル