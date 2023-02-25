首相動静（２月２５日）
2023年02月25日08時09分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
首相動静（２月２５日）
こんな記事も
政治用語
政治
日米欧や国連総長がロシア非難 中国は「干渉」けん制―安保理、侵攻１年で温度差・閣僚会合(02/25 10:18)
３月３日にクアッド外相会合 インド開催のＧ２０合わせ(02/25 09:38)
首相動静（２月２５日）(02/25 08:09)
「ウクライナが決める問題」 林外相、中国の対話促す文書に(02/25 08:05)
自民に痛手、連立構想暗礁に 国民予算反対が波紋(02/25 07:17)
第三国にロ支援停止要求 侵攻１年でＧ７首脳会議―ウクライナ大統領出席(02/25 04:40)
政府、対ロ資産凍結拡大へ(02/25 02:20)
首相動静（２月２４日）(02/25 01:26)
岸田首相「Ｇ７で対ロ追加制裁」 第三国の支援停止呼び掛け―ウクライナ侵攻１年、首脳がテレビ会議(02/24 23:33)
中国大使、「日中はパートナー」 離任レセプションであいさつ(02/24 22:01)
維新・松井氏、萩生田氏会合で講演(02/24 21:44)
「共同声明」早期見直しに慎重 岸田首相、物価対策検討の意向(02/24 21:01)
日銀総裁候補、安倍派も理解 野党賛否保留、立民「前より期待」(02/24 20:57)
植田氏「金融緩和を継続」 共同声明、見直しを否定―日銀総裁候補が所信・衆院(02/24 19:57)
岸田首相、ふるさと納税の拡充「前向き」(02/24 19:31)
岸田首相、ブラジルにお見舞い(02/24 18:52)
金融商品、日銀総裁着任までに処分 過去に高リスク投資も―植田氏(02/24 18:51)
「不同意性交罪」に名称変更 刑法改正案、強制性交罪から(02/24 17:29)
故西原春夫氏に従三位(02/24 17:25)
「精神的暴力」も接近禁止に ＤＶ防止法改正案、閣議決定(02/24 17:13)
国民民主、予算案反対へ 自公との政策協議に影響も(02/24 16:40)
首相キーウ訪問に協力も 立民・安住氏(02/24 16:38)
国民、立民・岡田氏に不快感(02/24 15:36)
岸田首相の訪問実現は重要 日本の支援に謝意―駐日ウクライナ大使(02/24 14:44)
２８日から中央アジア、インド歴訪 Ｇ２０外相会合出席へ―米国務長官(02/24 14:16)
木原氏「倍増」発言を批判 「へんてこ、見識ない」―立民代表(02/24 12:19)
公明、４選挙区増「無理な要望でない」(02/24 12:00)
岸田首相、来月１１日に福島訪問(02/24 11:45)
自民、参院大分補選で公募(02/24 11:40)
松野官房長官、対ロ制裁を継続・強化 Ｇ７首脳、今夜テレビ会議(02/24 11:31)