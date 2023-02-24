日本航空、燃油サーチャージ引き下げ ４～５月発券分
2023年02月24日19時39分
日本航空は２４日、国際線旅客運賃に上乗せする燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）について、４～５月発券分を引き下げると発表した。燃料価格の下落を反映した。日本発の片道で最も高い北米や欧州は現行の２～３月分（４万７０００円）に比べ１万円程度引き下げ３万６８００円とする。
日本航空、燃油サーチャージ引き下げ ４～５月発券分
2023年02月24日19時39分
日本航空は２４日、国際線旅客運賃に上乗せする燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）について、４～５月発券分を引き下げると発表した。燃料価格の下落を反映した。日本発の片道で最も高い北米や欧州は現行の２～３月分（４万７０００円）に比べ１万円程度引き下げ３万６８００円とする。
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