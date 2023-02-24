【ロンドン時事】週末２４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の売買が中心となる中、１ドル＝１３５円近辺で小動きとなった。午前９時現在は１３５円００～１０銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。