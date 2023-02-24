預金保険機構は２４日、荘内銀行（山形県鶴岡市）と北都銀行（秋田市）を傘下に持つフィデアホールディングス（ＨＤ、仙台市）の５０億円の公的資金の返済を承認したと発表した。フィデアＨＤが２７日、整理回収機構が保有する全優先株式を取得する。同ＨＤの公的資金は完済となる。