百貨店売上高１５．１％増 初売り盛況―１月
2023年02月24日17時38分
日本百貨店協会が２４日発表した１月の全国百貨店売上高は総額４３１１億円だった。既存店ベースでは、前年同月比１５．１％増と１１カ月連続のプラス。新型コロナウイルス対策の行動制限のない正月で初売りが盛況だった。訪日外国人の消費を示す免税売上高は約４．３倍の伸びで、全体を押し上げた。
百貨店売上高１５．１％増 初売り盛況―１月
2023年02月24日17時38分
日本百貨店協会が２４日発表した１月の全国百貨店売上高は総額４３１１億円だった。既存店ベースでは、前年同月比１５．１％増と１１カ月連続のプラス。新型コロナウイルス対策の行動制限のない正月で初売りが盛況だった。訪日外国人の消費を示す免税売上高は約４．３倍の伸びで、全体を押し上げた。
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