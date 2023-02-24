富士通、東海国立大学機構と包括協定 健康や医療、宇宙領域でデータ分析・活用
2023年02月24日17時33分
富士通は２４日、名古屋大と岐阜大を運営する東海国立大学機構（名古屋市）と包括協定を結んだと発表した。健康・医療と宇宙に関する二つの領域でデータを共同分析し、健康関連サービスの開発や、「宇宙天気」の予測高度化などに取り組む。
富士通、東海国立大学機構と包括協定 健康や医療、宇宙領域でデ…
2023年02月24日17時33分
富士通は２４日、名古屋大と岐阜大を運営する東海国立大学機構（名古屋市）と包括協定を結んだと発表した。健康・医療と宇宙に関する二つの領域でデータを共同分析し、健康関連サービスの開発や、「宇宙天気」の予測高度化などに取り組む。
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