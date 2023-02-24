故西原春夫氏に従三位
2023年02月24日17時25分
政府は２４日の閣議で、１月２６日に死去した西原春夫元早稲田大総長を従三位に叙することを決めた。西原氏は生前、瑞宝大綬章を受けている。
故西原春夫氏に従三位
2023年02月24日17時25分
政府は２４日の閣議で、１月２６日に死去した西原春夫元早稲田大総長を従三位に叙することを決めた。西原氏は生前、瑞宝大綬章を受けている。
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