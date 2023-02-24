日銀の次期総裁候補である植田和男氏が２４日の衆院での所信聴取で、コンビニ弁当の価格で値上げを実感すると語り、庶民派をアピールする場面があった。「家計の値上げ許容度も高まっている」と発言して批判を浴びた黒田東彦総裁を意識し、消費者目線を重視する姿勢を打ち出したとみられる。