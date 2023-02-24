関電、電気・ガス販売の営業自粛 社長報酬５割減―顧客情報不正閲覧
2023年02月24日15時40分
関西電力は２４日、子会社が管理する新電力の顧客情報を不正に閲覧していた問題で、４月末まで電気、ガス販売などの営業活動を自粛すると発表した。森望社長は月額報酬の５０％を半年間、自主返上する。
関電、電気・ガス販売の営業自粛 社長報酬５割減―顧客情報不正…
2023年02月24日15時40分
関西電力は２４日、子会社が管理する新電力の顧客情報を不正に閲覧していた問題で、４月末まで電気、ガス販売などの営業活動を自粛すると発表した。森望社長は月額報酬の５０％を半年間、自主返上する。
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