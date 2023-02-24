元日本代表の金崎加入 Ｊ３琉球
2023年02月24日15時31分
Ｊ３琉球は２４日、元日本代表ＦＷ金崎夢生（３４）の加入を発表した。昨季限りでＪ２大分を退団していた金崎は、クラブを通じ「チームを１年でＪ２に昇格させることが自分の使命だと思って、全力でプレーする」とコメントした。
元日本代表の金崎加入 Ｊ３琉球
2023年02月24日15時31分
Ｊ３琉球は２４日、元日本代表ＦＷ金崎夢生（３４）の加入を発表した。昨季限りでＪ２大分を退団していた金崎は、クラブを通じ「チームを１年でＪ２に昇格させることが自分の使命だと思って、全力でプレーする」とコメントした。
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