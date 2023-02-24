ＮＨＬ試合結果（２３日）
2023年02月24日15時29分
プレデターズ ６―２ シャークス
ダックス ４―２ キャピタルズ
セーバーズ ６―５ ライトニング
オイラーズ ７―２ ペンギンズ
デビルズ ４―３ キングズ
ワイルド ２―０ ブルージャケ
ッツ
レッドウイン ４―１ レンジャーズ
グズ
カナックス ３―２ ブルース
ゴールデンナ ４―３ フレームズ
イツ
ブルーインズ ６―５ クラーケン
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２３日）
2023年02月24日15時29分
プレデターズ ６―２ シャークス
ダックス ４―２ キャピタルズ
セーバーズ ６―５ ライトニング
オイラーズ ７―２ ペンギンズ
デビルズ ４―３ キングズ
ワイルド ２―０ ブルージャケ
ッツ
レッドウイン ４―１ レンジャーズ
グズ
カナックス ３―２ ブルース
ゴールデンナ ４―３ フレームズ
イツ
ブルーインズ ６―５ クラーケン
（時事）
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