ＮＢＡ試合結果（２３日）
2023年02月24日15時29分
ナゲッツ １１５―１０９ キャバリアー
ズ
セルティック １４２―１３８ ペーサーズ
ス
マジック １０８―１０６ ピストンズ
７６ｅｒｓ １１０―１０５ グリズリーズ
ラプターズ １１５―１１０ ペリカンズ
マーベリック １４２―１１６ スパーズ
ス
ジ ャ ズ １２０―１１９ サンダー
レーカーズ １２４―１１１ ウォリアーズ
キングズ １３３―１１６ トレイルブレ
ーザーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２３日）
2023年02月24日15時29分
ナゲッツ １１５―１０９ キャバリアー
ズ
セルティック １４２―１３８ ペーサーズ
ス
マジック １０８―１０６ ピストンズ
７６ｅｒｓ １１０―１０５ グリズリーズ
ラプターズ １１５―１１０ ペリカンズ
マーベリック １４２―１１６ スパーズ
ス
ジ ャ ズ １２０―１１９ サンダー
レーカーズ １２４―１１１ ウォリアーズ
キングズ １３３―１１６ トレイルブレ
ーザーズ
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