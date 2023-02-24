四国電力のロゴマーク

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）に認定された発電事業者の情報を社員らが不正に閲覧していた問題で、四国電力は２４日、２０１８年８月から今年２月までの閲覧件数が最大２４件に上ると発表した。関与したのは５人。同日、経済産業省に報告した。