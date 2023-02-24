中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖
2023年02月24日14時23分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で２４日、中国海警局の「海警」４隻が約２時間にわたり、日本の領海に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は１月３０日以来で、今年３回目。
第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、４隻は午前１０時１５～４０分ごろ、久場島南東などの領海に侵入。午後０時１０～１５分ごろ、同島東北東などから領海を出た。
中国公船４隻が領海侵入 沖縄・尖閣沖
2023年02月24日14時23分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で２４日、中国海警局の「海警」４隻が約２時間にわたり、日本の領海に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は１月３０日以来で、今年３回目。
第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、４隻は午前１０時１５～４０分ごろ、久場島南東などの領海に侵入。午後０時１０～１５分ごろ、同島東北東などから領海を出た。
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