２８日から中央アジア、インド歴訪 Ｇ２０外相会合出席へ―米国務長官
2023年02月24日14時16分
【ワシントン時事】米国務省は２３日、ブリンケン国務長官が２８日～３月３日の日程で、カザフスタンとウズベキスタン、インドを歴訪すると発表した。１、２両日にインドの首都ニューデリーで予定されている２０カ国・地域（Ｇ２０）外相会合に出席する。
２８日から中央アジア、インド歴訪 Ｇ２０外相会合出席へ―米国…
2023年02月24日14時16分
【ワシントン時事】米国務省は２３日、ブリンケン国務長官が２８日～３月３日の日程で、カザフスタンとウズベキスタン、インドを歴訪すると発表した。１、２両日にインドの首都ニューデリーで予定されている２０カ国・地域（Ｇ２０）外相会合に出席する。
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