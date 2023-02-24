２９４円高の２万７３９８円７８銭 ２４日午前の平均株価
2023年02月24日11時41分
２４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７３９８円７８銭と前営業日終値比２９４円４６銭高で終わった。出来高は概算で６億７０００万株。
２９４円高の２万７３９８円７８銭 ２４日午前の平均株価
2023年02月24日11時41分
２４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７３９８円７８銭と前営業日終値比２９４円４６銭高で終わった。出来高は概算で６億７０００万株。
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