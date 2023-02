アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ドバイ電気水道局(DEWA)は、2023年11月15~18日にDEWAが開催する第1回中東・北アフリカ・ソーラー会議2023への研究論文提出を研究者と科学者に招待しています。応募は2023年4月30日まで、https://mbrsic.ae/en/mena-scで受け付けます。

DEWA invites researchers and scientists to submit their research papers to participate in the first MENA Solar Conference 2023 (Photo: AETOSWire)