首相動静（２月２４日）
2023年02月24日09時17分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時５５分、公邸発。同５６分、官邸着。
午前９時２分から同１０分まで、閣議。
首相動静（２月２４日）
2023年02月24日09時17分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時５５分、公邸発。同５６分、官邸着。
午前９時２分から同１０分まで、閣議。
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