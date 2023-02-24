【１面トップ】

〔朝日〕侵攻１年 見えぬ出口 ウクライナ民間犠牲８０００人超 プーチン氏 核戦力を誇示

〔毎日〕戦況膠着 絶えぬ犠牲 ウクライナ侵攻１年▽両親失った１４歳「私は負けない」

〔読売〕ウクライナ 終戦見えず 露侵略１年 戦線膠着 死傷計３０万人超

〔日経〕２０世紀型大国の落日 ロシア誤算、戦争長期化の様相 ウクライナなお屈せず〔変わる世界秩序 上〕

〔産経〕自由の防壁 守る決意 ウクライナ抗戦 長期化必至 露侵略１年

〔東京〕ウクライナ侵攻１年 避難１３００万人 犠牲１０万人規模 今すぐ武器を置き戦争を終わらせて 日本の高校生ら ロシア核威嚇に抗議

【他の１面独自記事】

◆罪名「不同意性交罪」へ 強制性交罪 同意なしは処罰明確化（読売）

【共通ニュース】

◆Ｇ７支援５．３兆円に拡大 財務相会議 露非難共同声明▽日本 対露圧力を主導 Ｇ７議長国 包囲網拡大狙う

◆戦争犯罪「調査・訴追」採択へ 国連総会緊急会合 露へ非難相次ぐ

◆マイナカード申請７割超す 期限延長ない方針

◆リュウグウに有機物２万種 アミノ酸など 試料分析出そろう

◆死者５万人超す トルコ・シリア地震

◆中国炭鉱崩落５人死亡 内モンゴル自治区 安否不明４８人

◆天皇陛下 即位後初の一般参賀 ６３歳の誕生日（続）