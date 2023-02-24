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２４日の朝刊（都内最終版）☆１

２４日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年02月24日07時01分

【１面トップ】
〔朝日〕侵攻１年　見えぬ出口　ウクライナ民間犠牲８０００人超　プーチン氏　核戦力を誇示
〔毎日〕戦況膠着　絶えぬ犠牲　ウクライナ侵攻１年▽両親失った１４歳「私は負けない」
〔読売〕ウクライナ　終戦見えず　露侵略１年　戦線膠着　死傷計３０万人超
〔日経〕２０世紀型大国の落日　ロシア誤算、戦争長期化の様相　ウクライナなお屈せず〔変わる世界秩序　上〕
〔産経〕自由の防壁　守る決意　ウクライナ抗戦　長期化必至　露侵略１年
〔東京〕ウクライナ侵攻１年　避難１３００万人　犠牲１０万人規模　今すぐ武器を置き戦争を終わらせて　日本の高校生ら　ロシア核威嚇に抗議
【他の１面独自記事】
◆罪名「不同意性交罪」へ　強制性交罪　同意なしは処罰明確化（読売）
【共通ニュース】
◆Ｇ７支援５．３兆円に拡大　財務相会議　露非難共同声明▽日本　対露圧力を主導　Ｇ７議長国　包囲網拡大狙う
◆戦争犯罪「調査・訴追」採択へ　国連総会緊急会合　露へ非難相次ぐ
◆マイナカード申請７割超す　期限延長ない方針
◆リュウグウに有機物２万種　アミノ酸など　試料分析出そろう
◆死者５万人超す　トルコ・シリア地震
◆中国炭鉱崩落５人死亡　内モンゴル自治区　安否不明４８人
◆天皇陛下　即位後初の一般参賀　６３歳の誕生日（続）

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