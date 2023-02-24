ＮＹ株、反発
2023年02月24日06時58分
【ニューヨーク時事】２３日のニューヨーク株式相場は、ハイテク株を中心に買いが入り、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１０８．８２ドル高の３万３１５３．９１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８３．３３ポイント高の１万１５９０．４０で引けた。
ＮＹ株、反発
2023年02月24日06時58分
【ニューヨーク時事】２３日のニューヨーク株式相場は、ハイテク株を中心に買いが入り、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１０８．８２ドル高の３万３１５３．９１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８３．３３ポイント高の１万１５９０．４０で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル