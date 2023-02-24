エッフェル塔もウクライナ支援 侵攻１年でライトアップ―仏
2023年02月24日06時00分
【パリ時事】パリの観光名所、エッフェル塔が２３日、ウクライナ国旗と同じ青色と黄色に染まった。ロシアの侵攻開始から１年を機に、エッフェル塔を所有するパリ市がウクライナ支援を改めて表明することとした。ライトアップは２６日までの４日間、日没から深夜にかけて行われる。
エッフェル塔もウクライナ支援 侵攻１年でライトアップ―仏
2023年02月24日06時00分
【パリ時事】パリの観光名所、エッフェル塔が２３日、ウクライナ国旗と同じ青色と黄色に染まった。ロシアの侵攻開始から１年を機に、エッフェル塔を所有するパリ市がウクライナ支援を改めて表明することとした。ライトアップは２６日までの４日間、日没から深夜にかけて行われる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル