円、１３５円近辺 ロンドン外為
2023年02月23日21時21分
【ロンドン時事】２３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、東京市場が休場で薄商いとなる中、１ドル＝１３５円近辺でもみ合いとなった。正午現在は１３４円９０銭～１３５円００銭と、前日午後４時比３５銭の円安・ドル高。
円、１３５円近辺 ロンドン外為
2023年02月23日21時21分
【ロンドン時事】２３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、東京市場が休場で薄商いとなる中、１ドル＝１３５円近辺でもみ合いとなった。正午現在は１３４円９０銭～１３５円００銭と、前日午後４時比３５銭の円安・ドル高。
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