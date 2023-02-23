ロート、孔が初優勝 世界フリースタイル
2023年02月23日20時15分
フリースタイルスキーの世界選手権は２３日、ジョージアのバクリアニで男女エアリアルが行われ、男子はノエ・ロート（スイス）、女子は孔凡※（※金ヘンに玉）（中国）が初優勝した。（時事）
ロート、孔が初優勝 世界フリースタイル
2023年02月23日20時15分
フリースタイルスキーの世界選手権は２３日、ジョージアのバクリアニで男女エアリアルが行われ、男子はノエ・ロート（スイス）、女子は孔凡※（※金ヘンに玉）（中国）が初優勝した。（時事）
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