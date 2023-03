米国ペンシルバニア州エクストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インフラストラクチャエンジニアリングソフトウェア企業のBentley Systems, Incorporated(Nasdaq: BSY)は 本日、アークフラッシュソリューションを含む電気技師向け設計・解析ソフトウェアツールの開発大手であるEasyPowerを買収したことを発表しました。1984年の設立以来、オレゴン州ポートランドを拠点とするEasyPowerは、複雑な電気工学の問題をより簡単に解決しやすくするために、グラフィックベースのモデリングと解析の革新的な融合に取り組んできました。EasyPower製品は、産業施設や商業施設向けの配電システムの安全性、信頼性、および規制遵守を確保するために、その設計、解析、および監視に主として使用されています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230223005986/ja/

EasyPower’s intuitive interface empowers users to digitize their electrical systems, and enables design, analysis, and optimization of complex electrical power distribution systems. Image courtesy of Bentley Systems.