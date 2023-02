台湾・台北--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界トップ5のPOSブランドの1つであるポジフレックス・テクノロジー(振樺電子股分有限公司)は、POS端末と周辺機器についての確かな設計専門力、製造能力、供給能力によって独自の地位を確立しており、顧客の要求に最適なワンストップサービスを提供しています。世界有数の地位をさらに飛躍させることに向けた取り組みとして、ポジフレックスはユーロショップ・デュッセルドルフ2023に出展し、今後のPOS端末技術とキオスクソリューションの最新革新成果を紹介するとともに、小売りやホスピタリティーのアプリケーションと共にライブデモを体験していただきます。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230223005513/ja/

Posiflex Technology, Inc. will attend EuroShop 2023 at Hall 6 / C42, in Düsseldorf, Germany. (Photo: Business Wire)