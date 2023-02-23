円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年02月23日18時12分
【ロンドン時事】２３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、東京市場が休場で薄商いとなる中、１ドル＝１３４円台後半で取引された。午前９時現在は１３４円８５～９５銭と、前日午後４時比３０銭の円安・ドル高。
円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年02月23日18時12分
【ロンドン時事】２３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、東京市場が休場で薄商いとなる中、１ドル＝１３４円台後半で取引された。午前９時現在は１３４円８５～９５銭と、前日午後４時比３０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル