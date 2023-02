米ミシガン州ゲールズバーグ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェント・パワー・マネージメント企業のイートンは本日、当社のeモビリティー事業部門が電動自動車(EV)のバッテリー向けに3in1バッテリーパック・ベントバルブを投入したと発表しました。このバルブは、バッテリーケースのリークチェック機構、車両のバッテリーパックの過圧リリーフとして機能するパッシブベントおよびアクティブベントという3種類の独自機能を提供できることにより、独特な位置につけています。

Eaton’s 3-in-1 battery vent valve for electrified vehicles is precisely and flexibly designed to meet specific opening pressures and optimize venting. (Photo: Business Wire)