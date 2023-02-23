東京、新たに１０７２人感染 前週比３８２人減―新型コロナ
2023年02月23日17時01分
東京都は２３日、新たに１０７２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ３８２人減少した。新たな死者は１２人。都基準による重症者は前日比２人増の１２人だった。
東京、新たに１０７２人感染 前週比３８２人減―新型コロナ
2023年02月23日17時01分
東京都は２３日、新たに１０７２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ３８２人減少した。新たな死者は１２人。都基準による重症者は前日比２人増の１２人だった。
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