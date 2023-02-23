２３日の朝刊（都内最終版）
2023年02月23日07時29分
【１面トップ】
〔朝日〕狛江事件実行役か ４人逮捕 ９０歳強殺 指示系統 解明へ
〔毎日〕米大統領「露の勝利ない」 「包囲網」の意義強調 ウクライナ侵攻
〔読売〕狛江強殺 男４人逮捕 容疑で 実行役と車手配役 別の男にも逮捕状
〔日経〕核融合の特許 中国首位 「画期的成果」の米２位 日本４位「脱炭素発電」に期待 競争力調査
〔産経〕ミサイル墓場 蛮行の証し 露ウクライナ侵攻 あす１年 戦況膠着 露軍死傷者２０万人
〔東京〕殺傷力ある武器巡り政府・自民 高まる輸出解禁論 識者「平和国家像崩れる」
【共通ニュース】
◆「平和の大切さ心に刻む」天皇陛下６３歳
◆コロナワクチン無料継続 高齢者ら年２回 他の年代は１回
◆韓国の出生率 過去最低０．７８
◆トヨタ・ホンダ満額回答
◆日中、４年ぶり安保対話
◆Ｈ３「電気系統で異常」
◆ロ、核の脅しで米欧翻弄 中国・王毅氏と会談
【日経】
◆個人向け社債 最高水準 今年度２．３兆円 金利上昇で購入意欲(1)
◆中国、チャットＧＰＴ停止 当局、アリババやテンセントに指示 体制批判を警戒か(3)
◆データ流通「日本が主導」 河野氏、国際組織へ資金拠出表明 Ｇ７会合で新設合意へ(4)
◆経産省、エネ庁を今夏組織改編 水素・アンモニア課新設 ＧＸを推進(5)
◆海外投信、指数連動が７割 株式の資金流入額、昨年最高 低コストの積み立て普及(9)