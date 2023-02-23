【１面トップ】

〔朝日〕狛江事件実行役か ４人逮捕 ９０歳強殺 指示系統 解明へ

〔毎日〕米大統領「露の勝利ない」 「包囲網」の意義強調 ウクライナ侵攻

〔読売〕狛江強殺 男４人逮捕 容疑で 実行役と車手配役 別の男にも逮捕状

〔日経〕核融合の特許 中国首位 「画期的成果」の米２位 日本４位「脱炭素発電」に期待 競争力調査

〔産経〕ミサイル墓場 蛮行の証し 露ウクライナ侵攻 あす１年 戦況膠着 露軍死傷者２０万人

〔東京〕殺傷力ある武器巡り政府・自民 高まる輸出解禁論 識者「平和国家像崩れる」

【共通ニュース】

◆「平和の大切さ心に刻む」天皇陛下６３歳

◆コロナワクチン無料継続 高齢者ら年２回 他の年代は１回

◆韓国の出生率 過去最低０．７８

◆トヨタ・ホンダ満額回答

◆日中、４年ぶり安保対話

◆Ｈ３「電気系統で異常」

◆ロ、核の脅しで米欧翻弄 中国・王毅氏と会談

【日経】

◆個人向け社債 最高水準 今年度２．３兆円 金利上昇で購入意欲(1)

◆中国、チャットＧＰＴ停止 当局、アリババやテンセントに指示 体制批判を警戒か(3)

◆データ流通「日本が主導」 河野氏、国際組織へ資金拠出表明 Ｇ７会合で新設合意へ(4)

◆経産省、エネ庁を今夏組織改編 水素・アンモニア課新設 ＧＸを推進(5)

◆海外投信、指数連動が７割 株式の資金流入額、昨年最高 低コストの積み立て普及(9)