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２３日の朝刊（都内最終版）

２３日の朝刊（都内最終版）

2023年02月23日07時29分

【１面トップ】
〔朝日〕狛江事件実行役か　４人逮捕　９０歳強殺　指示系統　解明へ
〔毎日〕米大統領「露の勝利ない」　「包囲網」の意義強調　ウクライナ侵攻
〔読売〕狛江強殺　男４人逮捕　容疑で　実行役と車手配役　別の男にも逮捕状
〔日経〕核融合の特許　中国首位　「画期的成果」の米２位　日本４位「脱炭素発電」に期待　競争力調査
〔産経〕ミサイル墓場　蛮行の証し　露ウクライナ侵攻　あす１年　戦況膠着　露軍死傷者２０万人
〔東京〕殺傷力ある武器巡り政府・自民　高まる輸出解禁論　識者「平和国家像崩れる」
【共通ニュース】
◆「平和の大切さ心に刻む」天皇陛下６３歳
◆コロナワクチン無料継続　高齢者ら年２回　他の年代は１回
◆韓国の出生率　過去最低０．７８
◆トヨタ・ホンダ満額回答
◆日中、４年ぶり安保対話
◆Ｈ３「電気系統で異常」
◆ロ、核の脅しで米欧翻弄　中国・王毅氏と会談
【日経】
◆個人向け社債　最高水準　今年度２．３兆円　金利上昇で購入意欲(1)
◆中国、チャットＧＰＴ停止　当局、アリババやテンセントに指示　体制批判を警戒か(3)
◆データ流通「日本が主導」　河野氏、国際組織へ資金拠出表明　Ｇ７会合で新設合意へ(4)
◆経産省、エネ庁を今夏組織改編　水素・アンモニア課新設　ＧＸを推進(5)
◆海外投信、指数連動が７割　株式の資金流入額、昨年最高　低コストの積み立て普及(9)

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