【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の公表を受けて利上げ長期化への警戒感が強まり、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比８４．５０ドル安の３万３０４５．０９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１４．７７ポイント高の１万１５０７．０７で引けた。