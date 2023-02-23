ＮＹ株続落、８４ドル安 米利上げ長期化を警戒
2023年02月23日07時17分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の公表を受けて利上げ長期化への警戒感が強まり、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比８４．５０ドル安の３万３０４５．０９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１４．７７ポイント高の１万１５０７．０７で引けた。
ＮＹ株続落、８４ドル安 米利上げ長期化を警戒
2023年02月23日07時17分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の公表を受けて利上げ長期化への警戒感が強まり、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比８４．５０ドル安の３万３０４５．０９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１４．７７ポイント高の１万１５０７．０７で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル