円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年02月22日21時27分
【ロンドン時事】２２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の公表を控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１３４円台後半でもみ合いとなった。正午現在は１３４円７０～８０銭と、前日午後４時と同水準。
円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年02月22日21時27分
【ロンドン時事】２２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の公表を控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１３４円台後半でもみ合いとなった。正午現在は１３４円７０～８０銭と、前日午後４時と同水準。
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ウォール・ストリート・ジャーナル