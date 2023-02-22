ホンダは２２日、２０２３年春闘で労働組合の要求に満額で回答したと発表した。基本給を底上げするベースアップ（ベア）は月１万２５００円と、１９９０年以降で最高額。来月中旬の集中回答日を待たずに、交渉は異例の速さで事実上妥結した。