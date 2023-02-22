東京、新たに１１９５人感染 前週比６６３人減―新型コロナ
2023年02月22日17時14分
東京都は２２日、新たに１１９５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ６６３人減少した。新たな死者は１５人。都基準による重症者は１０人で、前日と変わらなかった。
東京、新たに１１９５人感染 前週比６６３人減―新型コロナ
2023年02月22日17時14分
東京都は２２日、新たに１１９５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ６６３人減少した。新たな死者は１５人。都基準による重症者は１０人で、前日と変わらなかった。
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