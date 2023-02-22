サッカー欧州チャンピオンズリーグ（２１日、ドイツ・フランクフルトほか）
2023年02月22日15時45分
【決勝トーナメント】
▽１回戦第１戦
ナポリ ２ １―０ ０ Ｅフランク
（イタリア） １―０ フルト
（ドイツ）
Ｒマドリー ５ ２―２ ２ リバプール
ド ３―０ （イングラ
（スペイン） ンド）
（時事）
サッカー欧州チャンピオンズリーグ（２１日、ドイツ・フランクフ…
2023年02月22日15時45分
【決勝トーナメント】
▽１回戦第１戦
ナポリ ２ １―０ ０ Ｅフランク
（イタリア） １―０ フルト
（ドイツ）
Ｒマドリー ５ ２―２ ２ リバプール
ド ３―０ （イングラ
（スペイン） ンド）
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