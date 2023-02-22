ＮＨＬ試合結果（２１日）
2023年02月22日15時44分
ライトニング ６―１ ダックス
レッドウイン ３―１ キャピタルズ
グズ
カナディアン ５―２ デビルズ
ズ
ハリケーンズ ４―１ ブルース
メープルリー ６―３ セーバーズ
フス
ワイルド ２―１ キングズ
プレデターズ ５―４ カナックス
ブラックホー ３―２ ゴールデンナ
クス イツ
オイラーズ ４―２ フライヤーズ
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２１日）
2023年02月22日15時44分
ライトニング ６―１ ダックス
レッドウイン ３―１ キャピタルズ
グズ
カナディアン ５―２ デビルズ
ズ
ハリケーンズ ４―１ ブルース
メープルリー ６―３ セーバーズ
フス
ワイルド ２―１ キングズ
プレデターズ ５―４ カナックス
ブラックホー ３―２ ゴールデンナ
クス イツ
オイラーズ ４―２ フライヤーズ
（時事）
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