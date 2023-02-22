２２日午前１１時２５分ごろ、長崎市東立神町の三菱重工業長崎造船所の敷地内で爆発があったと１１９番があった。消防によると、男性１人が心肺停止状態で医療機関に搬送された。消防などが事故状況や原因を調べている。

三菱重工によると、事故は午前１１時１０分ごろ、艦艇を建造する工場で発生。ガス設備が何らかの原因で爆発したとみられるという。