三菱重工造船所で爆発か 心肺停止で１人搬送―長崎
2023年02月22日13時23分
２２日午前１１時２５分ごろ、長崎市東立神町の三菱重工業長崎造船所の敷地内で爆発があったと１１９番があった。消防によると、男性１人が心肺停止状態で医療機関に搬送された。消防などが事故状況や原因を調べている。
三菱重工によると、事故は午前１１時１０分ごろ、艦艇を建造する工場で発生。ガス設備が何らかの原因で爆発したとみられるという。
三菱重工造船所で爆発か 心肺停止で１人搬送―長崎
2023年02月22日13時23分
２２日午前１１時２５分ごろ、長崎市東立神町の三菱重工業長崎造船所の敷地内で爆発があったと１１９番があった。消防によると、男性１人が心肺停止状態で医療機関に搬送された。消防などが事故状況や原因を調べている。
三菱重工によると、事故は午前１１時１０分ごろ、艦艇を建造する工場で発生。ガス設備が何らかの原因で爆発したとみられるという。
こんな記事も
社会用語
社会
類似手口、次々明るみに 比から指示、異例の展開―特殊詐欺団幹部関与の疑いも(02/22 13:31)
三菱重工造船所で爆発か 心肺停止で１人搬送―長崎(02/22 13:23)
「大好き」のま法をかけて（全文） 日本語大賞・最優秀賞(02/22 13:20)
ワクチン、高齢者に年２回 ９月から全世代、無料継続―新型コロナ・厚労省部会(02/22 13:15)
強殺容疑などで男２人逮捕 実行役と逃走支援役か―狛江の９０歳女性死亡・警視庁(02/22 12:46)
警報器点検装い現金盗む 容疑で男３人逮捕―警視庁(02/22 12:24)
春の園遊会、５年ぶり開催へ ５月１１日、即位後初―宮内庁(02/22 12:05)
最優秀賞に山口の小４ら 今年の日本語大賞(02/22 11:51)
処理水放出計画の審査書案了承 福島第１原発で基準値など―規制委(02/22 10:09)
高齢者接種、年２回で調整 ４月以降のコロナワクチン―免疫維持、夏までに開始・厚労省(02/22 08:48)
ウクライナ避難民、悩みに変化 人生設計見通し立たず―「検証必要」と東京の支援団体・侵攻１年(02/22 07:09)
杉原千畝に隠れた立役者 「命のビザ」原点はオランダ領事(02/22 07:06)
石垣駐屯地、３月中旬に開設 弾薬搬入時期は明かさず―陸自トップ(02/21 23:14)
石川で震度３(02/21 23:12)
会社に押し入り９００万円強奪 ４人組、車で逃走―警視庁(02/21 21:27)
２歳息子を暴行死 容疑で２７歳母親逮捕―神奈川県警(02/21 21:22)
パンダ３頭、２２日に中国へ １６頭の父「永明」と双子―和歌山(02/21 20:30)
チリ人被告の控訴審開始 筑波大生不明事件―仏(02/21 20:28)
過小評価させないのが抑止力 ウクライナ侵攻―陸自トップ(02/21 20:22)
ＮＨＫアナウンサー逮捕 マンション敷地に侵入か―警視庁(02/21 20:19)
国内感染、新たに１万９６４２人 前週比１万３０００人減―新型コロナ(02/21 19:47)
ゾコーバ投与後に流産１例 コロナ薬、妊婦処方は禁止―厚労省(02/21 19:31)
国に７８００万円賠償命令 陸自２尉自殺訴訟―大津地裁(02/21 18:43)
憲法集会不許可は「合憲」 市庁舎広場巡り、市民側敗訴確定―最高裁(02/21 18:25)
道志村村長選で不正投票 容疑で６人書類送検―山梨県警(02/21 18:25)
棒状のもので殴られ、男性死亡 男が逃走、行方捜す―神奈川県警(02/21 17:41)
夫殺害、妻に懲役１２年求刑 ＡＬＳ事件元医師の母―京都地裁(02/21 17:34)
障害者差別・偏見「ある」８８．５％ ６割は「状況改善」―内閣府調査(02/21 17:07)
夏の気温は高めか ３～５月も―気象庁(02/21 16:10)
火災ガスの解毒成分開発 一酸化炭素など体外に―同志社大(02/21 13:31)