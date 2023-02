アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 権威あるレ・フォンティ・アワード授賞式が木曜日の夜に、世界中から著名なビジネスリーダーを迎えてザ・パレス・ダウンタウン・ドバイで開催されました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230222005696/ja/

Chairman of MultiBank Group, Mr. Naser Taher, during his speech at Le Fonti Awards. (Photo: Business Wire)