塩野義コロナ薬、後遺症にも効果 味覚異常など減少
2023年02月22日09時47分
塩野義製薬は２２日、新型コロナウイルス治療薬「ゾコーバ」について後遺症の抑制効果が認められたとする調査結果を発表した。喉の痛みや味覚異常などの発症が、偽薬を投与した患者に比べ半分近く少なかったという。２２日まで米国で開かれている感染症に関する国際的な学会で発表した。
塩野義コロナ薬、後遺症にも効果 味覚異常など減少
2023年02月22日09時47分
塩野義製薬は２２日、新型コロナウイルス治療薬「ゾコーバ」について後遺症の抑制効果が認められたとする調査結果を発表した。喉の痛みや味覚異常などの発症が、偽薬を投与した患者に比べ半分近く少なかったという。２２日まで米国で開かれている感染症に関する国際的な学会で発表した。
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